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812a356ccc2e36993108e82e5b72348d Полтавщина Спорт Суспільство 

На базі Розсошенської гімназії відбулась районна спартакіада серед допризовної молоді

На базі Розсошенської гімназії відбулась районна спартакіада серед допризовної молоді

Учора на базі Розсошенської гімназії відбулась районна спартакіада серед допризовної молоді в рамках національно-патріотичного виховання.

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Захід організований сектором у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавськоїх РДА спільно з відділом освіти, громадською організацією «Полтавська районна спілка ветеранів Афганістану (учасників бойових дій)» та Полтавським районним військовим комісаріатом.

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Перед початком змагань, з вітальним словом до дітей звернулись: Щербанівський сільський голова Ігор Процик, начальник служби у справах дітей райдержадміністрації Яна Петренко, завідувач сектору у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Любов Костенко, начальник відділу освіти РДА Наталія Веретільник, а також директор Розсошенської гімназії Тетяна Тягнирядно, голова районної спілки ветеранів Афганістану Олександр Левчук та військовий комісар районного військового комісаріату Руслан Янкін.

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Метою спартакіади є визначення фізичної підготовленості допризовної молоді до служби у Збройних Силах України, відбір «найкращих» для представлення району на обласній спартакіаді, залучення молоді до систематичних занять фізичною культурою і спортом, запобігання антисоціальних проявів серед молодих людей, збільшення рухової активності та формування здорового способу життя серед юнаків і дівчат.

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У спартакіаді взяли участь 46 допризовників із 9 загальноосвітніх закладів району.

Програма спартакіади складалася з чотирьох видів змагань: підтягування на перекладині, метання навчальної гранати Ф-1, біг на 100 метрів та біг на 3000 метрів.

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По закінченню спартакіади голова районної ради Михайло Кононенко спільно з організаторами заходу вручили призерам та учасникам відповідні кубки, грамоти, медалі та подарунки.

“Подібні змагання – це завжди гарний настрій, формування колективного духу, посилення патріотичних настроїв, збереження та зміцнення української державностій формування не тільки суперництва, а й дружби між учнями шкіл”, – сказав він.

Організатори спартакіади щиро вдячні Розсошенській гімназії за співпрацю та Щербанівській сільській раді за подаровані спеціальні футболки.

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