На базі Розсошенської гімназії відбулась районна спартакіада серед допризовної молоді

Учора на базі Розсошенської гімназії відбулась районна спартакіада серед допризовної молоді в рамках національно-патріотичного виховання .

Захід організований сектором у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавськоїх РДА спільно з відділом освіти, громадською організацією «Полтавська районна спілка ветеранів Афганістану (учасників бойових дій)» та Полтавським районним військовим комісаріатом.

Перед початком змагань, з вітальним словом до дітей звернулись: Щербанівський сільський голова Ігор Процик, начальник служби у справах дітей райдержадміністрації Яна Петренко, завідувач сектору у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Любов Костенко, начальник відділу освіти РДА Наталія Веретільник, а також директор Розсошенської гімназії Тетяна Тягнирядно, голова районної спілки ветеранів Афганістану Олександр Левчук та військовий комісар районного військового комісаріату Руслан Янкін.

Метою спартакіади є визначення фізичної підготовленості допризовної молоді до служби у Збройних Силах України, відбір «найкращих» для представлення району на обласній спартакіаді, залучення молоді до систематичних занять фізичною культурою і спортом, запобігання антисоціальних проявів серед молодих людей, збільшення рухової активності та формування здорового способу життя серед юнаків і дівчат.

У спартакіаді взяли участь 46 допризовників із 9 загальноосвітніх закладів району.

Програма спартакіади складалася з чотирьох видів змагань: підтягування на перекладині, метання навчальної гранати Ф-1, біг на 100 метрів та біг на 3000 метрів.

По закінченню спартакіади голова районної ради Михайло Кононенко спільно з організаторами заходу вручили призерам та учасникам відповідні кубки, грамоти, медалі та подарунки.

“Подібні змагання – це завжди гарний настрій, формування колективного духу, посилення патріотичних настроїв, збереження та зміцнення української державностій формування не тільки суперництва, а й дружби між учнями шкіл”, – сказав він.

Організатори спартакіади щиро вдячні Розсошенській гімназії за співпрацю та Щербанівській сільській раді за подаровані спеціальні футболки.