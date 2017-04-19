На автодорозі Полтава-Красноград відновили рух транспорту (ФОТО)

Сьогодні, на автодорозі Полтава – Красноград, поблизу села Мар’янівка перекинувся автомобіль «Газель». Близько 9-ї на автодорозі Полтава – Красноград Карлівського району утворився затор. За попередньою інформацією, у зв’язку з погодними умовами, чотири вантажні автомобілі опинилися в аварійній ситуації і зупинили свій рух. Потерпілих немає. Наразі рух транспортних засобів відновлено. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.