На автодорозі Полтава – Красноград рятувальники відбуксирували 27 одиниць техніки

Сьогодні до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на автодорозі Полтава – Красноград Карлівського району внаслідок ускладнення погодних умов, автомобілі з’їхали на засніжене узбіччя дороги та не можуть самостійно продовжити рух.

Для буксирування автомобілів, що потрапили до снігових заметів направили 2 одиниці техніки ДСНС. Рятувальники, за допомогою спеціальної техніки, вивільнили 27 одиниць техніки, в яких перебували 54 чоловіки.