2017 04 04 15:25:35

На “Алеї пам’яті чорнобильців Лубенщини” висадили берізки

Чорнобильці разом з керівництвом району та студентською молоддю у пам’ять про померлих ліквідаторів висадили берізки.

Акція є традиційною та щорічно проводиться навесні. У вже 21-й висадці берізок взяли участь голова райдержадміністрації Тетяна Качаненко, заступник голови райдержадміністрації Ігор Нестеренко, голова правління районної організації ВГО «Союз Чорнобиль України», депутат районної ради Василь Куксань, начальник відділу з питань оборонно-мобілізаційної роботи та цивільного захисту райдержадміністрації, заступник голови районної організації чорнобильців Микола Чудак, голова районної організації ветеранів, заступник голови районної чорнобильської організації, Почесний громадянин Лубенщини Василь Силка, голови Засульської та Мгарської первинних чорнобильських організацій – Сергій Буряк та Іван Перепелиця разом із побратимами, студенти третього курсу Лубенського лісотехнічного коледжу на чолі із завідувачем навчально-виробничої практики Григорієм Петуховим.

“До 10 річниці аварії на ЧАЕС на Зажур-горі у селі Мгар була закладена алея пам’яті чорнобильців Лубенщини. Тоді висадили 15 іменних берізок, а перша з них – у пам’ять про єдиного Героя України-чорнобильця, земляка Олександра Лелеченка, – розповів голова правління районної організації ВГО «Союз Чорнобиль України», депутат районної ради Василь Куксань. Алея закладена з ініціативи правління громадської організації – Валерія Козюри, Василя Куксаня, Василя Силки та Миколи Чудак, а місце, де вже на той час було споруджено перший в Україні пам’ятник жертвам Голодоморів, порадив тодішній головний архітектор району Іван Пономаренко”.

На сьогодні за межу вічності відійшло близько тисячі ліквідаторів, алея піднялася й простяглася на півкілометра, нагадуючи про безсмертний і благородний подвиг чорнобильців в ім’я майбутнього.

Традиційно напередодні 26 квітня чорнобильці злагоджено й організовано, разом із студентською молоддю, за участю керівництва району висаджують деревця у пам’ять про померлих побратимів.

Ця алея і щорічна акція, за словами голови райдержадміністрації Тетяни Качаненко, є подякою і шаною всім небайдужим і мужнім героям-рятівникам, пам’ять про їх подвиг, засторога і нагадування прийдешнім поколінням. Влада повинна підтримувати ініціативи громадських організацій і керівництво району докладає необхідних зусиль, аби чорнобильці були охоплені належною увагою не лише у пам’ятні дні, а постійно. Так, на одній з останніх сесій депутатами районної ради підтримане рішення щодо виділення коштів з районного бюджету для оздоровлення ліквідаторів ІІ категорії.

«На Лубенщині, як і щороку, планується низка заходів, серед яких легкоатлетичний пробіг пам’яті, скорботні заходи 26 квітня, турнір з міні-футболу пам’яті Лелеченка, меморіальні заходи у населених пунктах району тощо. Ліквідатори повинні знати, що їх шанують і пам’ятають про їх неоціненний подвиг перед прийдешніми поколіннями», – сказала Тетяна Качаненко.

Посадковий матеріал для алеї пам’яті щороку надає ДП «Лубенський лісгосп», а допомагають у цій справі студенти Лубенського лісотехнічного коледжу та працівники ДРПЧ -18 , які здійснюють полив посаджених деревець.

Частина берізок підсаджена на місці тих, які не прижилися, частина – у пам’ять про тих ліквідаторів, які пішли із життя у минулому році. Для майбутніх лісівників подія має неабияке значення, адже це не лише можливість використати набуті знання, але й урок патріотичного виховання. Чорнобильці запевняють, що алею підтримуватимуть і надалі. Це для них святий обов’язок, адже «поки підніматимуться берізки – житиме пам’ять про померлих ліквідаторів».