Миргородські учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС отримають матеріальну допомогу

Учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС отримають одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету.

Відповідне рішення підписав міський голова Сергій Соломаха. За словами очільника міста, фінансову підтримку ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС започаткували у 2016 році з нагоди 30 роковин чорнобильської катастрофи.

У 2017 році одноразову матеріальну допомогу збільшили. Учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 1 категорії виділили по 500 грн разової допомоги, 2 категорії – по 400 грн з міського бюджету.

Станом на 25 квітня відповідні кошти перерахували на рахунки відділень ПАТ “Полтава-банк”.