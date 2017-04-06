2017 04 06 15:05:58

МВС ініціюватиме анулювання ліцензії полтавській охоронній фірмі, яка брала участь у вчорашньому конфлікті

У зв’язку із подіями, що відбулися у Полтаві вчора, МВС звернулося до Державної регуляторної служби України з проханням погодити позапланову перевірку дотримання вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності ТОВ «Приватна охоронна фірма «СКОРПІОН – 2016» (ЄДРПОУ 40724138). Про це сьогодні, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України генерал-полковник Сергій Яровий після робочої наради у МВС, де проаналізували конфліктний інцидент.

За його словами, відповідна перевірка здійснюється на виконання вимог частин другої, третьої статті 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

«За результатами проведеної перевірки та за наявності підстав, ліцензію охоронному підприємству ТОВ «Приватна охоронна фірма «СКОРПІОН – 2016» буде анульовано», – зазначив Сергій Яровий.

Нагадаємо, учора у Полтаві зібралися на акцію протесту близько 300 громадян. Мирне зібрання переросло у сутичку, під час якої працівники приватної охоронної фірми спричинили тілесні ушкодження декільком громадянам.

Слідчими обласної поліції попередньо відкрито кримінальні провадження за 5 статтями Кримінального кодексу України: за статтею 121 КК (Умисне тяжке тілесне ушкодження), 122 КК (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), 194 КК (Умисне знищення або пошкодження майна), 296 КК (Хуліганство), 345 КК (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Хід розслідування перебуває на особистому контролі Голови Національної поліції України Сергія Князєва. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.