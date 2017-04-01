2017 04 01 09:26:44

Місцеві бюджети за три роки проведення децентралізації зросли на 100 млрд грн, – Володимир Гройсман

Місцеві бюджети за три роки зросли на 100 млрд грн.. Це один із головних результатів реформи децентралізації.

Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з регіональними ЗМІ.

Він зазначив, що завдяки децентралізації, змінилися бюджетна система України. Кожен регіон може самостійно ухвалити свій бюджет не чекаючи Києва.

“В 2014 році мене запитували, що таке децентралізація. І важко було пояснити. Але коли ми почали отримувати результати – нові дороги, школи, садочки, шкільні автобуси – це був результат децентралізації. З 2014 по 2016 рік місцеві бюджети зросли на 100 млрд. грн. Це колосальний ресурс, який раніше місцеві бюджети не могли собі дозволити”, – сказав Глава Уряду.

Він додав, що децентралізація має завершитися створенням повноцінних та самодостатніх громад. Її часові рамки не визначені. Примусово об’єднуватися громади ніхто змушувати не буде.

«Райдержадміністрації, які стримують процес децентралізації не потрібні. Такі керівники мають іти працювати в іншу галузь. В нас зараз дуже бракує дорожників. Можемо таких голів адміністрацій залучити – хай ідуть працювати на дорожнє господарство”, – сказав Володимир Гройсман.

Наостанок Прем’єр-міністр додав, що до кінця боротиметься за цю реформу. До кінця 2017 року половина існуючих мало чисельних місцевих рад можуть об’єднатися, а отже стати спроможними перебрати на себе більшість повноважень.