Місія ОБСЄ повернулась на Донбас

Моніторинг здійснюватимуть з 25 квітня по обидві боки лінії зіткнення.

Після підриву, 23 квітня, автомобіля Спеціальної моніторингової місіїОБСЄ, представники Організації з безпеки відновили патрулювання на Луганщині та Донеччині.

Про це повідомили на сторінці місії в Facebook, повідомляє znaj.ua.

В місії наголосили, що моніторинг здійснюватимуть з 25 квітня по обидві боки лінії зіткнення, хоча й відбуватиметься з деякими обмеженнями.

“Сьогодні ОБСЄ відновила патрулювання по обидва боки лінії зіткнення в Донецькому та Луганському районах”, – написали в Facebook.