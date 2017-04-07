2017 04 07 09:19:56

Мінсоцполітики анонсує підняття пенсій для українців з 1 травня

1 травня ц.р. відбудеться перше підвищення прожиткового мінімуму та мінімального розміру пенсій. Про це під час «прямої лінії» на KP.UA повідомив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко. Передає прес-служба уряду.

«У Державному бюджеті України на 2017 рік зафіксоване підвищення прожиткового мінімуму і мінімального розміру пенсій двічі протягом року – з 1 травня 2017 року і з 1 грудня 2017 року», – сказав він. «Тобто для 8 млн пенсіонерів, розмір пенсійних виплат яких залежить від мінімальної пенсії, зросте щонайменше на 10%. Це та мінімальна програма підвищення соціальних стандартів на цей рік, яка на сьогодні вже зафіксована», – наголосив Павло Розенко.

За його словами, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (мінімальна пенсія) з 1 травня 2017 року буде становити 1312 грн, а з 1 грудня – 1373 грн.