Міноборони озвучило втрати військових з початку АТО
Міноборони озвучило втрати військових з початку АТО
За три роки проведення Антитерористичної операції на Донбасі загинули 2 652 військових ЗСУ, майже 10 тисяч бійців отримали поранення.
Про це повідомив під час брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
“За три роки у боях за свободу, незалежність і територіальну цілісність України загинули 2652 військовослужбовців та працівників Збройних сил, Національної гвардії, СБУ, МВС, Держприкордонслужби 9578 отримали поранення”, – зазначив Лисенко.