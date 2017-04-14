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Міноборони озвучило втрати військових з початку АТО

Міноборони озвучило втрати військових з початку АТО

За три роки проведення Антитерористичної операції на Донбасі загинули 2 652 військових ЗСУ, майже 10 тисяч бійців отримали поранення.

Про це повідомив під час брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

“За три роки у боях за свободу, незалежність і територіальну цілісність України загинули 2652 військовослужбовців та працівників Збройних сил, Національної гвардії, СБУ, МВС, Держприкордонслужби 9578 отримали поранення”, – зазначив Лисенко.

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