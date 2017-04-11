Міерегірнбуд оголосив конкурс “Кращі практики місцевого самоврядування”

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) з 3 квітня оголосило конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2017 році для органів місцевого самоврядування всіх рівнів: обласних, районних, міських, селищних та сільських рад.

Конкурс проводиться у співпраці з постійним партнером Мінрегіону Програмою РЄ «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні».

Мета цього конкурсу – відібрати, відзначити та поширити кращі практики органів місцевого самоврядування з соціально-економічного розвитку територій за темами:

– прозорість та підзвітність місцевого самоврядування;

– практики розвитку регіонів та громад, засновані на власних стратегіях та ресурсах;

– співробітництво територіальних громад.

Учасники та переможці отримають суспільне визнання впроваджених інновацій, можливість обмінятися з колегами досвідом їхньої реалізації, оцінити ефективність своєї діяльності, поширити та вдосконалити власні напрацювання.

До участі у конкурсі приймаються заявки про практики, реалізовані у період із 2015 до 2016 року, під час впровадження яких отримано позитивні результати.

Заявки до участі у конкурсі можна подавати до 30 вересня 2017 року.

Кожен орган місцевого самоврядування може подати на конкурс одну або кілька (окремих) заявок, але не більше однієї практики за кожною із трьох тем Конкурсу.

Детальніше про конкурс можна дізнатись на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

Контактні телефони: (044) 303-99-16, (044) 590-47-76.