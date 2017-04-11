Меморандум про співпрацю отг Карлівщини підписано

Вчора було підписано Меморандум про співробітництво територіальних громад у сфері поводження з твердими побутовими відходами між Карлівською міською радою, Попівською та Базилівщинською сільськими радами.

Предметом цього Меморандуму є співфінансування у рамках міжмуніципального співробітництва з питання будівництва полігону ТПВ.

Сторони домовилися, що фінансова частка участі в майбутньому будівництві полігону буде дорівнюватися часткам (квотам) кожної із сторін від загальної річної кількості твердих побутових відходів, прийнятої даним полігоном.

Будівництво полігону ТПВ буде відбуватися на основі Проекту, затвердженого восьмою сесією Карлівської міської ради від 15.07.2016 року.