Майже мільйон витратили на ремонт Будинку культури в Чорноглазівці

Близько 1 млн витратили на ремонт будинку культури в Чорноглазівці Полтавського району. Кошти виділила сільська рада. Там встановили пластикові вікна, перекрили дах, зробили систему опалення та капітальний ремонт в середині закладу. Оновили повністю й сцену.

Про це повідомив Чорноглазівський сільський голова Олександр Іщенко.

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«У наш клуб вклали чимало зусиль. Те що було і є тепер не порівняти. Там хочеться працювати. Раніше це був аварійний стан приміщення. Повністю перекрили дах, капітальний ремонт зробили як зовні так і в середині. Не відремонтованими лишилися два приміщення, але їх планують відновити», – розповіла , директор Чорноглазівського сільського будинку культури Жанна Бараннік.

Ремонт у будинку роблять уперше за всі часи існування в цьому приміщенні осередку культури.