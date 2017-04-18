Майже 20 юнаків з Пирятинщини підуть служити до лав ЗСУ

Цього року з Пирятинського району на строкову службу планують призвати 19 юнаків. Вік призовників від 20 до 27 років. Строкова служба проходить 18 місяців, для тих хто має вищу освіту -9.

Про це повідомив заступник військового комісара Пирятинського РВК Олег Сердюк.

«Ситуація в районі не досить сприятлива, багато призовників ухиляються від служби. Багато батьків проти того, щоб їх діти служили, бояться, що їх заберуть в АТО. Однак діє закон, про те, що строковиків не беруть в АТО», – розповів Олег Сердюк.

За його словами нині в районі формують спеціальний реєстр призовників.