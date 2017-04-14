Львів’яни за допомогою полтавців зробили прецедент в Україні

Виконання соціального замовлення через ProZorro на загальну суму понад півмільйона гривень – це перший в Україні прецедент оголошення тендеру на закупівлю соціальних послуг для ВІЛ-позитивних осіб Львова та Львівської області з використанням електронної системи публічних закупівель! Такі значущі результати принесла плідна співпраця Львівського відділення БО “Мережа ЛЖВ”, депутатського корпусу обласної ради та Департаменту соціального захисту, в рамках реалізації програмного компоненту “Підтримка сталої відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному рівні шляхом адвокатування переходу на державне фінансування послуг з догляду і підтримки для ВІЛ-інфікованих, профілактики інфікування ВІЛ”, який реалізовує БО “Світло надії” за підтримки БО “Мережа ЛЖВ”.

“Попередньо були проведені робочі зустрічі та підготовані аналітичні довідки щодо пріоритетів соціального замовлення послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. Запровадження нового механізму, який в майбутньому може реалізовуватись по всій Україні і в інших сферах: довкілля, енергозбереження, молодіжні ініціативи, тощо, дозволяє водночас забезпечити відкритість роботи влади на місцях, а з іншого – надавати якісні послуги для цільових груп”, – пояснює Дмитро Тигач, регіональний координатор проекту “Підтримка сталої відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному рівні шляхом адвокатування переходу на державне фінансування послуг з догляду і підтримки для ВІЛ-інфікованих, профілактики інфікування ВІЛ”, керівник БО “Благодійне товариство” Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” м. Львів”.

Дмитро Тигач наголошує – необхідність проведення цих закупівель через систему ProZorro була принциповою позицією не лише Організації, а й Департаменту соціального захисту населення та Львівської облдержадміністрації. Завдяки активній позиції експерта та Благодійної організації “Благодійне товариство” Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” м. Львів” , влада Львівщини чітко зрозуміла свою відповідальність за життя людей. Це яскравий приклад того, що одна із головних запорук успіху – злагоджена робота благодійників та місцевої влади.