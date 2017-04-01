2017 04 01 15:15:03

Полтавка обікрала свого діда

У с. Засулля Лубенського району 76-річний місцевий житель повідомив про крадіжку цифрового фотоапарату із його будинку.

Офіцер поліції встановив обставини крадіжки та особу, причетну до скоєного.

Обкрадачкою виявилась 26-річна онука чоловіка.

Вона, скориставшись відсутністю діда, викрала фотоапарат, а потім продала до ломбарду.

Наразі речовий доказ вилучено, повідомили у ГУ НП в області.

Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 80 до 240 годин, або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років.