«Лтава» оновлює свій дизайн

Телеканал “Лтава” «перевдягається». З 16 квітня телеглядачі зможуть побачити новий дизайн «Лтави». Що ж зміниться ?

Останнім часом на каналі «Лтава», який став суспільним мовником, глядач мав можливість побачити багато нових проектів та програм. Це і ток-шоу «Акценти», і журналістські розслідування «Правда», пізнавально-краєзнавчі проекти «Манівцями» і «Мандруємо вдома» та інші. Тож, настав час змінити і оформлення телеканалу, вважає керівник «Лтави» Анатолій Мішин.

Анатолій Мішин, т.в.о. директора філії ПАТ НСТУ «Полтавська регіональна дирекція «Лтава»: Ми все ж таки єдина телерадіокомпанія обласного масштабу. І хотілось підкреслити, що ми працюємо, вже не перший рік. Хоча зараз інтенсивно оновлюємося. Ми використали в новій заставці музику, яку полюбило не одне покоління. Хоч,а знову ж таки, у сучасному виконанні.

Кольорову гаму і музичне оформлення – зміксувати в модний дизайн. Таке завдання виконував відділ комп’ютерної графіки. Розповідає дизайнер Олена Шарбенко:

Олена Шарбенко, дизайнер комп’ютерної графіки: Ідей було декілька, але ми зупинилися на цьому – лаконічному і сучасному. В той же час хотіли зберегти полтавський колорит. В якості музичного оформлення ми взяли пісню, що довго була позивними нашого полтавського радіо – це пісня «Над полтавським краєм». І замовили сучасне аранжування.

Новий стиль знайде своє втілення як на телебаченні, так і на Інтернет-сторінці телеканалу, і в радіомовленні.