Лохвицькі депутати відвідали нову експозицію в місцевому музеї

Депутати Лохвицької міської ради та працівники міськвиконкому побували у Лохвицькому краєзнавчому музеї імені Г.С. Сковороди.

Відвідувачам показали археологічні знахідки, сакральні предмети давнини, колекції козацької зброї, зразки декоративно-вжиткового мистецтва, зброю часів Великої Вітчизняної війни, а також стенди та експонати, що розповідають про життя і творчість визначних земляків краю – філософа Григорія Сковороди, письменників Архипа Тесленка і Олекси Коломійця, композитора Ісака Дунаєвського та ін.

Особливу увагу приділили нещодавно відкритій експозиції під назвою «Школи Лохвицького земства»:

– За словами Ольги Герасим’юк, першого заступника голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, яка є ініціатором цього проекту, його мета – врятувати унікальні школи, побудовані на території Лохвицького повіту на початку ХХ століття архітектором Опанасом Сластіоном – акцентувала екскурсовод та подякувала Лохвицькому міському голові В.І. Радьку за надану матеріальну підтримку при підготовці цієї експозиції.

За матеріалами Лохвицької міської ради.