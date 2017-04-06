2017 04 06 20:01:58

Китайці представили можливі варіанти будівництва мосту в Кременчуці

Сьогодні в рамках Меморандуму про співпрацю між Держагенством автомобільних доріг України та Китайською компанією «China road and bridqe corporation», голова Полтавської ОДА Валерій Головко та керівник Служби атодоріг області Володимир Трояновський зустрілись із представниками компанії.

У ході зустрічі сторони обговорили співпрацю щодо проектування та фінансування будівництва траси Полтава-Олександрія на ділянці об’їзної дороги навколо Кременчука з мостом через Дніпро.

Вдалося напрацювати головні напрямки подальшої співпраці щодо будівництва мосту.

— Мені дуже приємно зустрічатися з державною компанією Китайської Народної Республіки, яка має бажання через свої власні інвестиції долучитися до розвитку дорожньої інфраструктури Полтавської області, — говорить Валерій Головко. — Ми молода країна не по віку, а по народженню у ній демократії, розвитку інфраструктури, здійснення реформ, тому хочемо залучити найсучасніший досвід.

Очільник області подякував Міністерству інфраструктури, безпосередньо Міністру Володимиру Омеляну за те, що саме в Полтавській області реалізовуються важливі питання, що стоять на порядку денному в державі – будівництво мостів і доріг.

«China road and bridqe corporation» (CRBC) заснували у 60 роках. Вона має понад 50 років досвіду роботи, реалізовує інфраструктурні об’єкти: дороги, мости, аеропорти, порти та інше. Минулого року компанія виконала проектів на 7 млрд доларів. Лише в Європі підписали контрактів на 2 млрд. В Європі компанія переважно працювала у Сербії, Чорногорії та Білорусії.

Нині Кременчуцький міст через Дніпро знаходиться в аварійному стані. Він має лише дві смуги руху для автомобільного транспорту. Міст відкрили в 1949 році, а опори збудували ще в 1872 році.

Окрім міського сполучення, через цей міст проходить дві важливі автомобільні дороги державного значення: національна Бориспіль – Кременчук – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь та міжнародна Полтава – Олександрія, яка є частиною європейського коридору Полтава – Кишинів – Слободзея (Румунія).

Даний міст найважливіший для жителів Кременчука, оскільки він об’єднує дві території. Валерій Головко повідомив, що він перевантажений транзитним вантажним транспортом. Тому варто частину цього транспорту перенести за місто. Це розвантажить міст, а також покращить екологічний стан Кременчука.

— Реалізація цього проекту стратегічна складова інфраструктури розвитку не лише Полтавщини, а й всієї України. Оскільки на сьогодні у зв’язку із анексією Криму, військовою агресією Російської Федерації, через область рухається багаточисельний вантажний транспорт із Запорізької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Харківської областей.

Делегація із Китаю представила три можливих варіанти будівництва мосту. Оглянувши їх, Валерій Головко зазначив, що при реалізації проекту варто врахувати позицію Кременчука, вартість робіт та обслуговування і час будівництва.

Представники компанії при виконанні робіт пообіцяли залучати спеціалістів Полтавщини, щоб він відповідав всім вимогам українського законодавства.