Куди виводились мільярди з України? (відео від НАБУ)

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відеоролик, в якому роз’яснили, в які країни були виведені кошти з України злочинним шляхом. Відео розміщено на каналі Бюро в YouTube. Повідомляється, що з України було виведено незаконним шляхом понад 2,27 млрд грн, $0,42 млрд, 4,3 млн євро та 825 тис. фунтів стерлінгів.

У відео зазначається, що до Латвійської Республіки з України було виведено $73,36 млн та 800 тисяч євро, до Великої Британії – $208,133 млн та 825 тис. фунтів стерлінгів. У Німеччині та Іспанії підозрювані у виведенні коштів купували елітну нерухомість. До Швейцарії було виведено 3,2 млн євро, Австрії – 2 млрд грн та $10,8 млн, а на Британські Віргінські острови взагалі було виведено $19,693 млн, до Республіки Чорногорія – 273,56 млн грн, $99,549 млн. У Грецькій республіці відзначають подвійне громадянство фігурантів. Загалом, детективи НАБУ знайшли “слід” української корупції у 41 країні світу.