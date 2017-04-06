2017 04 06 10:53:27

Кременчужани здобули бронзу на Всеукраїнському конкурсі-захисті Малої Академії Наук України

Учні Кременчуцького ліцею №4 показали високий рівень знань на ІІІ Всеукраїнському етапі конкурсі – захисті Малої Академії Наук України.

Бронзову перемогу у Києві здобули Дубовик Владислав (11-А клас) – секція “Охорона довкілля та раціональне природокористування” та М’якота Ольга (11-А клас) – секція “Ветеринарія та зоотехнія”, повідомляють у Кременчуцькій міській раді.