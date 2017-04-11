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259811_1 Культура Полтавщина Суспільство 

Кременчужан запрошують на майстер-клас по розпису великодніх яєць та інтерактивну акцію «Великоднє дерево на Соборній»

Кременчужан запрошують на майстер-клас по розпису великодніх яєць та інтерактивну акцію «Великоднє дерево на Соборній»

 

13 квітня о 12 годині  відділ  читальної зали Центральної міської бібліотеки Кременчука запрошує усіх мешканців та гостей міста на майстер-клас по розпису великодніх яєць та інтерактивну акцію «Великоднє дерево на Соборній».

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Про це повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради.
У відділі читальної зали на майстер-класі з розпису пасхальних яєць будуть навчати: розписувати писанки спеціальним інструментом – писачком; за допомогою злаків та клею створять дивні обличчя чоловічків; зшиють яйця з фетру; створять шоколадні яйця з родзинками, горіхами, сухими сніданками і «космічних» яєць за допомогою лаку для нігтів. Завершить розпис спільна робота художників та аматорів найбільшого мальованого Великоднього яйця за розміром 1м  «Кольорова Україна».
Друга частина свята – інтерактивна-акція «Великоднє мереживне дерево на Соборній». Окрасою цього особливого дерева стануть мережива, на якому сидять різнокольорові птахи, та розмальовані  учасниками майстер-класу  пасхальні яйця з яскравими стрічками. Протягом Великодньої неділі містяни можуть приходити, аби не тільки помилуватися красою творчих робіт, а й принести та прикріпити свої вироби.

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