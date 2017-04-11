Кременчужан запрошують на майстер-клас по розпису великодніх яєць та інтерактивну акцію «Великоднє дерево на Соборній»
Кременчужан запрошують на майстер-клас по розпису великодніх яєць та інтерактивну акцію «Великоднє дерево на Соборній»
13 квітня о 12 годині відділ читальної зали Центральної міської бібліотеки Кременчука запрошує усіх мешканців та гостей міста на майстер-клас по розпису великодніх яєць та інтерактивну акцію «Великоднє дерево на Соборній».
Про це повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради.
У відділі читальної зали на майстер-класі з розпису пасхальних яєць будуть навчати: розписувати писанки спеціальним інструментом – писачком; за допомогою злаків та клею створять дивні обличчя чоловічків; зшиють яйця з фетру; створять шоколадні яйця з родзинками, горіхами, сухими сніданками і «космічних» яєць за допомогою лаку для нігтів. Завершить розпис спільна робота художників та аматорів найбільшого мальованого Великоднього яйця за розміром 1м «Кольорова Україна».
Друга частина свята – інтерактивна-акція «Великоднє мереживне дерево на Соборній». Окрасою цього особливого дерева стануть мережива, на якому сидять різнокольорові птахи, та розмальовані учасниками майстер-класу пасхальні яйця з яскравими стрічками. Протягом Великодньої неділі містяни можуть приходити, аби не тільки помилуватися красою творчих робіт, а й принести та прикріпити свої вироби.