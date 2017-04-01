2017 04 01 13:51:24

Кременчуцькими синьо-зеленими водоростями зацікавилися австрійці

Кременчужани отримали перше місце в конкурсі за розробку і грант на подальшу розробку проекту біогазової установки.

“Кременчуцька газета” повідомила про подальшу долю винайденої в Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського спеціальної установки з переробки синьо-зелених водоростей на біогаз.

Так, на конкурсі наукових проектів, який нещодавно проходив в австрійській столиці – місті Відень, «дєтіще» кременчуцьких науковців здивувало і зацікавило австрійських колег.

Кременчужани отримали перше місце в конкурсі за розробку і грант на подальшу розробку проекту, – повідомив керівник проекту професор кафедри екології Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського Володимир Нікіфоров.

За умовами гранту, австрійська сторона протягом двох років буде виділяти вченим Кременчуцького університету по 60 тис. гривень на рік на подальші роботи по даній темі.

А вже влітку в Кременчуці зустрічатимуть гостей з Австрії.

«Австрійці цього літа приїдуть до Кременчука для більш тісного спілкування з нашими вченими і щоб на власні очі побачити процес “цвітіння” Дніпра», розповів професор Нікіфоров.

Також він зазначив, що пробна біогазова установка з переробки синьо-зелених водоростей, яку зібрали в університеті минулого літа, почне роботу раніше літа. Оскільки для цього оформлені всі необхідні документи.

Нагадаємо, у ході 23-ї міжнародної науково-практичної конференції вчені Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського презентували свої напрацювання, що стосуються екологічних біотехнологій виробництва метану, біопалива і добрива. Зокрема, якщо біомасу водоростей перетворювати в метан, то тільки за один сезон «цвітіння» Дніпра і водосховища можна буде отримати близько 108 млн. кубометрів біогазу, що еквівалентно 64 млн. літрів дизпалива.