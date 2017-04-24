Кременчуцьким школярам пропонують створити дизайнерські еко-торбини

Оновити бачення такого традиційного українського аксесуару, як торба, торбочка чи торбинка пропонує Кременчуцька міська рада

Аби популяризувати такі валізи оголошує конкурс на ескіз-проект еко-торби серед учнівської молоді віком від 6 до 17 років. Використати порібно лише натуральні тканини.

Також конкурсантам пропонують розробити логотип на еко-тему. Триватиме конкурс

пропонується розробити для еко-торби 24 квітня до 24 червня.

Як повідомили в Кременчуцькій міській раді, на цей термін

запланували чимало заходів із пропаганди енергозбереження, впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та використання альтернативних джерел енергії.

Конкурс передбачає три призові місця для переможців.

Звертатися за інформацією до кабінету 524 Кременчуцької міської ради за адресою: площа Перемоги, 2, або за телефоном – 2 20 89.