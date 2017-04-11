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11454417-04-11-08-59-30-748 Полтавщина Суспільство 

Кременчуцьких призовників відправлять до лав Збройних Сил України 18 квітня

Кременчуцьких призовників відправлять до лав Збройних Сил України 18 квітня

Кременчужани та жителі Кременчуцького району призовного віку  отримали повістки та будуть відправлені 18 квітня до лав Збройних Сил України та інших військових формувань.

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Військовий комісар Кременчуцького об’єднаного міського військового комісаріату наголосив на тому, що юнаки, які ухиляються від призову на строкову військову службу та не з’являються до Кременчуцького ОМВК будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством  України, повідомили у Кременчуцькій міській раді.

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