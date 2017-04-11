Кременчуцьких призовників відправлять до лав Збройних Сил України 18 квітня

Кременчужани та жителі Кременчуцького району призовного віку отримали повістки та будуть відправлені 18 квітня до лав Збройних Сил України та інших військових формувань.

Військовий комісар Кременчуцького об’єднаного міського військового комісаріату наголосив на тому, що юнаки, які ухиляються від призову на строкову військову службу та не з’являються до Кременчуцького ОМВК будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України, повідомили у Кременчуцькій міській раді.

