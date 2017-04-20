Кременчуцьку виховну колонію відвідали ліцеїсти військового ліцею

Днями до вихованців Кременчуцької виховної колонії Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції завітали ліцеїсти Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Майбутнім військовим була надана можливість побачити на власні очі «життя за гратами». Адміністрація виховної колонії ознайомила гостей з умовами навчання та проживання юнаків. Ліцеїсти відвідали гуртожитки для вихованців та їдальню. Порівняли умови життя та навчання в ліцеї з умовами життя та навчання вихованців в колонії. По закінченню екскурсії вони жваво поділилися своїми враженнями.

Підлітки виховної колонії відповіли на запитання гостей, зорієнтували їх на здоровий та правосвідомий спосіб життя, розповіли про власні невтішні наслідки скоєння правопорушень. Разом позмагалися в грі з настільного тенісу та домовилися про подальші зустрічі на спортивному майданчику та в інтелектуальних змаганнях.

Прес-служба Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції