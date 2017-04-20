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Кременчуцьку виховну колонію відвідали ліцеїсти військового ліцею

Кременчуцьку виховну колонію відвідали ліцеїсти військового ліцею

Днями до вихованців Кременчуцької виховної колонії Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції завітали ліцеїсти Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

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Майбутнім військовим була надана можливість побачити на власні очі «життя за гратами». Адміністрація виховної колонії ознайомила гостей з умовами навчання та проживання юнаків. Ліцеїсти відвідали гуртожитки для вихованців та їдальню. Порівняли умови життя та навчання в ліцеї з умовами життя та навчання вихованців в колонії. По закінченню екскурсії вони жваво поділилися своїми враженнями.

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Підлітки виховної колонії відповіли на запитання гостей, зорієнтували їх на здоровий та правосвідомий спосіб життя, розповіли про власні невтішні наслідки скоєння правопорушень. Разом позмагалися в грі з настільного тенісу та домовилися про подальші зустрічі на спортивному майданчику та в інтелектуальних змаганнях.

Прес-служба Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції

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