Кременчуцька художниця провела майстер-клас для вихованців Кременчуцької виховної колонії
Вчора для вихованців Кременчуцької виховної колонії Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції відчинила свої двері Великодня майстерня.
До хлопців із наснагою, весняним настроєм, чудовими ідеями завітала кременчуцька художниця Надія Нікітіна для проведення майстер-класу з малювання.
Хлопці відразу долучились проявити творчій потенціал у великодніх рукотворах! Кожнийприсутній мав змогу вибрати малюнок собі до душі.Разом із традиційними рушниками,паскою та крашанками на аркушах паперу з’явилися і квіти, і воскові свічки, і великодні дерева.
Прес-служба Кременчуцької виховної колонії Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.
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