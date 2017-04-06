2017 04 06 18:09:50

Кременчуцька художниця провела майстер-клас для вихованців Кременчуцької виховної колонії

Вчора для вихованців Кременчуцької виховної колонії Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції відчинила свої двері Великодня майстерня.

До хлопців із наснагою, весняним настроєм, чудовими ідеями завітала кременчуцька художниця Надія Нікітіна для проведення майстер-класу з малювання.

Хлопці відразу долучились проявити творчій потенціал у великодніх рукотворах! Кожний присутній мав змогу вибрати малюнок собі до душі. Разом із традиційними рушниками, паскою та крашанками на аркушах паперу з’явилися і квіти, і воскові свічки, і великодні дерева.

Прес-служба Кременчуцької виховної колонії Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.