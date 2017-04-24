Кременчук виділить кошти на допомогу військовій частині – польова пошта В0927
Кременчук виділить кошти на допомогу військовій частині – польова пошта В0927
Кременчук одне з не багатьох міст України, яке суттєво допомагає військовим підрозділам, які беруть участь у АТО, виділяючи кошти на придбання для них комп’ютерної техніки, будівельних матеріалів, запасних частин для ремонту автомобілів.
На засідання робочої групи з координації питань надання матеріально-технічної допомоги підрозділам, які беруть участь в АТО, було розглянуто звернення військової частини – польова пошта В0927 Міністерства оборони України, яка дислокується у Северодонецьку. Військові просили придбати їм автомобіль КрАЗ та комп’ютерну техніку необхідну для роботи з документами. Ця військова частина виконує бойові завдання у Авдіївці і там служать наші земляки-кременчужани. Вирішили виділити з міського бюджету кошти на придбання оргтехніки для цієї військової частини, повідомили в Кременчуцькій міській раді.