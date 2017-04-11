Країни G7 домовилися про продовження санкцій проти Росії
Країни G7 домовилися про продовження санкцій проти Росії
Країни G7 домовилися про продовження застосування санкцій проти Росії, доки вона не повернеться до дотримання норм міжнародного права
Про це йдеться у декларації за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 в італійській Луцці, повідомляє прес-служба МЗС Італії.
“Ми нагадуємо, що тривалість санкцій чітко прив’язана до повного виконання Росією її зобов’язань в рамках Мінських угод і поваги до суверенітету України” – заявили міністри.
Глави МЗС зазначили, що визнають відповідальність Росії у конфлікті в Україні і наголосили на необхідності для неї виконувати свої зобов’язання. Зокрема, вони підкреслили потребу вивести з України іноземні військові формування, повернути Україні контроль над власним кордоном та забезпечити доступ гуманітарної допомоги людям, які її потребують.
Крім того, глави МЗС G7 підтвердили невизнання анексії Криму і в черговий раз засудили її.
джерело: Еспресо