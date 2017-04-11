Країни G7 домовилися про продовження санкцій проти Росії

Про це йдеться у декларації за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 в італійській Луцці, повідомляє прес-служба МЗС Італії.

“Ми нагадуємо, що тривалість санкцій чітко прив’язана до повного виконання Росією її зобов’язань в рамках Мінських угод і поваги до суверенітету України” – заявили міністри.

Глави МЗС зазначили, що визнають відповідальність Росії у конфлікті в Україні і наголосили на необхідності для неї виконувати свої зобов’язання. Зокрема, вони підкреслили потребу вивести з України іноземні військові формування, повернути Україні контроль над власним кордоном та забезпечити доступ гуманітарної допомоги людям, які її потребують.

Крім того, глави МЗС G7 підтвердили невизнання анексії Криму і в черговий раз засудили її.

джерело: Еспресо