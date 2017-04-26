Крадіжка речей з дачного господарства на Зіньківщині
Крадіжка речей з дачного господарства на Зіньківщині
Поліція Зіньківщини розкрила крадіжку з дачного господарства.
До поліції надійшла письмова заява від 27 – річного жителя міста Полтава. Чоловік повідомив, що з його дачного господарства невідома особа здійснила крадіжку компресора, телевізійної антени, електронасосу тощо.
В ході проведення розшукових заходів було встановлено, що крадіжку скоїв 35 – річній раніше судимий житель міста Полтава.
Викрадені речі вилучено.
За фактом вчинення крадіжки розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). За скоєне передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років, повідомили в поліції.