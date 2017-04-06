2017 04 06 10:22:42

Кожен депутат від «БПП», причетний до конфлікту навколо арки у Полтаві, понесе відповідальність, – Пісоцький

Перший заступник голови Полтавської облдержадміністраії, голова Полтавської територіальної організації БПП Андрій Пісоцький прокоментував ситуацію, що склалася навколо арки “Газетний ряд” у Полтаві.

Нагадаємо, у центрі Полтави активісти вийшли на акцію протесту до скандальної арки «Газетний ряд». Внаслідок сутички постраждали троє осіб. Одна людина отримала ножове поранення, ще одна – ушкодження голови (ймовірно ударом дерев’яною палицею) та травмовано патрульного поліцейського (удари в обличчя, ймовірно перелом носа).

“Події, які вчора відбувалися в арці по вулиці Соборності у Полтаві, важко описати нормальними словами. Я давно не бачив такого хаосу. Вам що мало війни у Донбасі? Мало поранених, інформація про яких надходить кожного дня? Мало смертей? Навіщо тоді ви влаштовуєте бойові дії у Полтаві?”, – написав Пісоцький на своїй сторінці у Фейсбук.

Пісоцький повідомив, що першочергово ненобхідно розібратися, як проходило голосування за це питання. І чи відбувалося воно у рамках закону.

Якщо голосування було незаконним, і за встановлення арки натискали кнопки міські депутати від «БПП», вони понесуть відповідальність.

“Я одразу попереджаю, що ніхто нікого прикривати не буде. І покарання буде настільки суворим, наскільки це можливо”, – зазначив Андрій Пісоцький.