Кожен депутат від «БПП», причетний до конфлікту навколо арки у Полтаві, понесе відповідальність, – Пісоцький
Перший заступник голови Полтавської облдержадміністраії, голова Полтавської територіальної організації БПП Андрій Пісоцький прокоментував ситуацію, що склалася навколо арки “Газетний ряд” у Полтаві.
Нагадаємо, у центрі Полтави активісти вийшли на акцію протесту до скандальної арки «Газетний ряд». Внаслідок сутички постраждали троє осіб. Одна людина отримала ножове поранення, ще одна – ушкодження голови (ймовірно ударом дерев’яною палицею) та травмовано патрульного поліцейського (удари в обличчя, ймовірно перелом носа).
“Події, які вчора відбувалися в арці по вулиці Соборності у Полтаві, важко описати нормальними словами. Я давно не бачив такого хаосу. Вам що мало війни у Донбасі? Мало поранених, інформація про яких надходить кожного дня? Мало смертей? Навіщо тоді ви влаштовуєте бойові дії у Полтаві?”, – написав Пісоцький на своїй сторінці у Фейсбук.
Пісоцький повідомив, що першочергово ненобхідно розібратися, як проходило голосування за це питання. І чи відбувалося воно у рамках закону.
Якщо голосування було незаконним, і за встановлення арки натискали кнопки міські депутати від «БПП», вони понесуть відповідальність.
“Я одразу попереджаю, що ніхто нікого прикривати не буде. І покарання буде настільки суворим, наскільки це можливо”, – зазначив Андрій Пісоцький.
“Ми збираємо раду Полтавської територіальної організації БПП «Солідарність» 12 квітня. Будемо розбирати це питання у присутності депутатів Полтавської міської ради від нашої партії”, – наголосив Пісоцький.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:[email protected], тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+