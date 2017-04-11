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Котелевські лісівники та школярі саджали ліс

Котелевські лісівники та школярі саджали ліс

Лісівники  Котелевського лісництва провели захід для учнів шкільного лісництва «Паросток» Котелевської загальноосвітньої школи №4 І-ІІІ ступеня у рамках акції «Майбутнє лісу в твоїх руках».

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Про це повідомили в прес-службі ПОУЛМГ.

Протягом року діти вивчали основи лісівництва, а цього разу безпосередньо долучилися з висаджування лісу. 24 школяра допомагали лісівникам проводити доповнення лісових культур з висаджування сосни звичайної. Після роботи юні лісівники та їх наставники залишилися задоволеними, адже дитячий внесок із садіння дерев – неоціненний.

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