Котелевські лісівники та школярі саджали ліс

Лісівники Котелевського лісництва провели захід для учнів шкільного лісництва «Паросток» Котелевської загальноосвітньої школи №4 І-ІІІ ступеня у рамках акції «Майбутнє лісу в твоїх руках».

Про це повідомили в прес-службі ПОУЛМГ.

Протягом року діти вивчали основи лісівництва, а цього разу безпосередньо долучилися з висаджування лісу. 24 школяра допомагали лісівникам проводити доповнення лісових культур з висаджування сосни звичайної. Після роботи юні лісівники та їх наставники залишилися задоволеними, адже дитячий внесок із садіння дерев – неоціненний.