Конфлікту у Полтаві щодо забудови “газетного ряду”: троє осіб постраждало, восьмеро затримано

Внаслідок сутички постраждали троє осіб. Одна людина отримала ножове поранення, ще одна – ушкодження голови (ймовірно ударом дерев’яною палицею) та травмовано патрульного поліцейського (удари в обличчя, ймовірно перелом носа). Всі троє доставлені каретами швидкої допомоги до місцевих лікарень.