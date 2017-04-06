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2017 04 06 00:18:21

Конфлікту у Полтаві щодо забудови “газетного ряду”: троє осіб постраждало, восьмеро затримано

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Внаслідок сутички постраждали троє осіб. Одна людина отримала ножове поранення, ще одна – ушкодження голови (ймовірно ударом дерев’яною палицею) та травмовано патрульного поліцейського (удари в обличчя, ймовірно перелом носа). Всі троє доставлені каретами швидкої допомоги до місцевих лікарень.

Поліцією загалом затримано 8 найбільш активних осіб з обох сторін. Про це повідомив Юрій Сулаєв на своїй сторінці у Facebook.

 

Нагадаємо, “ПРИ РОЗБЛОКУВАННІ ІСТОРИЧНОЇ АРКИ В ПОЛТАВІ БУВ ПОРАНЕНИЙ НОЖЕМ УЧАСНИК АТО”, – ІВАН БАЛАЦЬКИЙ

У ЦЕНТРІ ПОЛТАВИ ЗНОВУ ПРОТЕСТУЮТЬ ПРОТИ ЗАБУДОВИ СКАНДАЛЬНОЇ АРКИ

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