Комп’ютер для ветерана спортивного руху

Олександр Павлович Степанов прожив насичене спортивне життя. Зокрема, очолював з 1986 по 2002 роки спорткомітет області, довгий час був головою Полтавської обласної організації ФСТ “Колос”. Ветеран говорить: “Найбільша цінність – це люди навколо. Ними потрібно дорожити”.
– От головне моє багатство, яке я надбав за життя – друзів у різних кутках світу. Спілкуємось за допомогою мережі Internet. Обмінюємось новинами, допомагаю з організацією спортивних заходів молодим – досвіду ж вистачає, треба передавати. Це помилка думати, що ми, ветерани, не здатні оволодіти сучасними технологіями. Більшість моїх друзів – дуже активні друзі, – оповідає Олександр Павлович.
Та віднедавна у ветерана сталась неприємність – він втратив комп’ютер. А разом з ним – звичний канал зв’язку зі світом. Звернулись до голови обласної ради Олександра Біленького з допомогою начальника профільного управління ОДА Олександра Буцького.
– Чи допомагати ветерану у мене особисто питання не було. Запропонував приєднатись до цієї ініціативи депутатам обласної ради. Відстоюю принцип – якнайчастіше потрібно об’єднуватись добрими справами. Сам вклав більшу частину коштів, посильний внесок зробив депутат обласної ради Руслан Ляшко, – говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.
– Підтримка ветеранів – це завдання совісті. Як і всі соціальні програми, які я підтримую у себе на батьківщині, у Лубнах. Хоч це спорт для молоді, хоч напрямок освіти іф виховання – усі вони, на мою Думку, заслуговують на особливу увагу. Тому, радо долучився до пропозиції голови обласної ради допомогти в скрутній ситуації патріарху спортивного руху нашої області, – сказав депутата Полтавської обласної ради Руслан Ляшко.
Таким чином вдалося придбати новий ноутбук. Його Олександр Біленький і Руслан Ляшко спільно подарували Олександру Павловичу Степанову. Для зв’язку з друзями і передачі надзвичайно цінного досвіду у розвитку спорту області.
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