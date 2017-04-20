Колишня дружина Джонні Деппа знялась у фільмі про війну на сході України, стрічку представлять на Каннському фестивалі

Колишня дружина Джоні Деппа Ванесса Параді знялась у фільмі про російську агресію на сході України. Драму «Іній», що створена за підтримки Держкіно України, представлять у «Двотижневику режисерів», що проводиться в рамках 70-го Каннського міжнародного кінофестивалю.

Про це повідомляє ДержКіно України на своїй сторінці у Facebook.

За сюжетом, молодому литовському хлопцю Рокасу одного дня випадає несподівана можливість побувати в Україні та побачити справжню окупацію і війну. Реальність виявляється набагато жорсткішою, порівняно з романтичними уявленнями юнака.

Зйомки фільму відбувалися в районах, наближених до зони проведення АТО: місцеве населення та військові сприяли знімальному процесу, наповнюючи картину автентичною правдою прифронтового життя.

«Це надзвичайно втішна новина не лише для авторів і продюсерів «Інію». Це важлива знакова подія для всієї держави. На одному з найпрестижніших кінематографічних майданчиків демонструватиметься фільм про нашу війну, практично повністю знятий в Україні за фінансової участі Держкіно, з проникливими документальними монологами реальних військових – учасників бойових дій, яких ми плануємо привезти на презентацію фільму в Канни”, – зауважила український продюсер стрічки Олена Єршова.

Впливове західне видання Libération внесло «Іній» до 20 фільмів, задля яких варто відвідувати кіно в 2017 році, поряд з новими стрічками Мартіна Скорсезе, Філіпа Гарреля, Лава Діаса та інших.