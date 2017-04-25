До кінця року на Полтавщині мають відкрити ще 7 опорних шкіл

Сьогодні відбулась відео-нарада Віце-прем’єр-міністра, Міністра регіонального розвитку України Геннадія Зубка з головою Полтавської ОДА Валерієм Головком. Це була також початкова онлайн-зустріч керівників областей із представниками Міносвіти.

На нараді обговорювали необхідність відкриття більшої кількості опорних шкіл в об’єднаних територіальних громадах та удосконалення системи підвозу учнів.

– Діти як в містах, так і в селах мають право на якісну світу. А грамотна інфраструктура об’єднаних громад – шкільні автобуси та упорядкований транспортний зв’язок – значно впливає на якість навчання та розвитку дітей, – зауважив Валерій Головко. – Цього року видатки на оснащення опорних шкіл, лабораторій та шкільні автобуси зросли. Тому, думаю, дані питання будуть вирішені.

Зараз на територіях об’єднаних територіальних громад Полтавщини діють 3 опорні школи. Ще дві – у Бутенках та Диканьці – будуть готові прийняти школярів 1 вересня.

– Працюємо, щоб до кінця року відкрити ще 7 опорних шкіл, – говорить Директор Департаменту освіти й науки Полтавської ОДА Олена Харченко.

Загалом же в Україні, зі створених у 2015-2016 роках 178 опорних шкіл, 39 – в ОТГ.

Під час наради також підписали спільний лист МОНу та Мінрегіону щодо створення Нового освітнього простору. Міністр освіти та науки України Лілія Гриневич покладає надії у цьому на новостворені опорні школи в ОТГ з грамотним керівництвом, активними вчителями, котрі готові співпрацювати й створювати Новий освітній простір. Для цього проекту пропонують відібрати 200 шкіл, а з них – 50. Фахівці останніх стануть співтворцями змін – готуватимуть ефективні навчальні програми для початкових класів, освітнього і культурно-спортивного розвитку дітей.

– Є великий запит на зміни. Маємо у школах готувати дітей до реального життя, аби вони отримали якісну освіту та були в подальшому конкурентоспроможними на ринку праці, – наголосила Лілія Гриневич.

Також на нараді обговорювали важливість створення Центрів безпеки громадян в ОТГ задля своєчасного реагування на надзвичайні ситуації.