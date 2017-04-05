2017 04 05 16:18:26

Керівництво Полтавщини привітало Чемпіона Європи з боксу Олександра Хижняка

Сьогодні голова Полтавської ОДА Валерій Головко привітав Чемпіона Європи з боксу, полтавця Олександра Хижняка і вручив йому грошовий сертифікат за перемогу.

Серед тих, хто теж завітав поздоровити спортсмена — заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий, керівник апарату ОДА Микола Білокінь, начальник Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Олександр Буцький та представники профільних структур. Чемпіон прийшов із своїм батьком та тренером — теж Олександром Хижняком.

— Розвиток спорту на Полтавщині, підтримка талановитих спортсменів має стати одним із пріоритетних завдань влади, — наголосив Валерій Головко. — Фінансова ситуація складна, а спорт без фінансів не має перспектив. Це моя чітка позиція. Спортсмен має повноцінно харчуватися, тренуватися, відпочивати, мати відповідні житлові умови та брати участь у змаганнях.

За словами голови Полтавської ОДА, надання стипендій видатним землякам, що підвищують спортивний імідж області не лише в Україні, а і в Європі та світі — одне з головних завдань влади. Він зазначив, що фінансова підтримка спорту має надаватися як з обласного, так і з місцевих бюджетів, оскільки це — імідж Полтавщини.

Чемпіон Європи з боксу Олександр Хижняк, говорить, що без підтримки високі результати — неможливі:

— Ми з батьком працюємо заради спорту, на благо Полтавщини.

Заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий зазначив, що обласний бюджет на цей рік прийнятий з урахуваннях всіх пропозицій спортивних федерацій, які працюють в області:

— На цей рік управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської ОДА спільно з депутатами розроблений план робіт, ми виділили кошти на програму розвитку спорту. Окрім того, виноситимемо на сесію облради питання про поліпшення житлових умов видатних спортсменів. Дуже приємно, що ми розвиваємося: маємо Чемпіонів Європи, видатних спортсменів та паралімпійців.

Олександр Хижняк розповів, що в подальшому має багато роботи, зокрема готується до Олімпійських ігор.

— Звичайно, мої здобутки були б неможливі без тренера – батька та всіх, хто мене підтримує. Багато людей причетні до моїх перемог та медалей. Вдячний всім, хто допомагає досягати найвищих результатів, — підсумував чемпіон.

Прес-служба Полтавської ОДА