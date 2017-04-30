Карета “швидкої” збила кременчужанку
Карета “швидкої” збила кременчужанку
Сьогодні на нерегульованому пішохідному переході по вулиці Вадима Пугачова міста Кременчук карета “швидкої” збила жінку.
Як повідомили у ГУ НП Полтавської області, автомобіль з медиками їхав на виклик.
За попередньою інформацією, 60-річний водій “швидкої” скоїв наїзд на пішохода, що переходила проїжджу частину дороги.
З тілесними ушкодженнями 71-річну потерпілу доставили до медичної установи.
На місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини аварії.