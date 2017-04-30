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Карета “швидкої” збила кременчужанку

Карета “швидкої” збила кременчужанку

1317Сьогодні на нерегульованому пішохідному переході по вулиці Вадима Пугачова міста Кременчук карета “швидкої” збила жінку.

Як  повідомили у ГУ НП Полтавської області, автомобіль з медиками їхав на виклик.

За попередньою інформацією, 60-річний водій “швидкої” скоїв наїзд на пішохода, що переходила проїжджу частину дороги.

З тілесними ушкодженнями 71-річну потерпілу доставили до медичної установи.

На місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини аварії.

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