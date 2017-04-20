“Каратєль” – волонтери запускають мобільний додаток, що вирішує суспільні проблеми

Проект «Каратєль» — це безкоштовний мобільний додаток, який може встановити на власний мобільний пристрій будь-хто із нас. Функціонал додатка дозволяє у кілька дотиків поскаржитися на майже будь-яке правопорушення: наприклад, вимагання хабара, хамство, порушення правил паркування, продаж простроченого товару, куріння в закладах харчування, порушення благоустрою, яма на дорозі тощо. Будь-яка скарга небайдужого «каратєля» залишається анонімною. Юристи проекту опрацьовують звернення і самі подають скаргу до відповідного органу державної влади або приватної структури. Відповідь можна буде відстежити у самому додатку.

У четвер, 20 квітня, в Українському кризовому медіа-центрі відбулася прес-конференція, присвячена старту проекту. Голова громадської організації «Фундація.101» Андрій Богданович разом із керівником Всеукраїнського центру волонтерів People’s Project Максимом Рябоконем вперше представили громадськості цей інтерактивний сервіс «Каратєль» та відповіли на ряд питань щодо проекту.

Просто розганяти зраду у соцмережах – не завжди ефективно. Безумовно, завдяки цьому вдається звернути увагу на проблему і скористатися розголосом. Та дуже часто все закінчується марно. Для того, щоб реально досягати результату у вирішенні проблем, зазвичай необхідно діяти ще й у юридичній площині.

Проте часто людям банально не вистачає юридичної грамотності та часу самому розібратися у всіх законодавчих тонкощах. У допомогу таким активним громадянам волонтери і розробили соціальний мобільний додаток «Каратєль». За допомогою цього додатку будь-хто зможе сфотографувати або зняти відео майже будь-якого порушення прав та відправити цю інформацію команді професійних юристів. В свою чергу, юристи опрацюють заявку і надішлють звернення до відповідного органу державної влади (чи приватної структури), що будуть зобов’язані це порушення усунути. Відповідь користувач зможе переглянути у додатку на своєму мобільному пристрої.

Одним словом, ваша справа – відкрити додаток і надати інформацію. Все інше за вас зробить додаток. Лише один натиск кнопки на вашому смартфоні здатен реально покарати винних.

Наразі у мобільному додатку доступні сім видів скарг: вимагання хабара, хамство, продаж простроченого товару, порушення правил паркування, куріння в закладах харчування, яма на дорозі, порушення благоустрою.

Мобільний додаток «Каратєль» вже можна безкоштовно скачати на iTunes (для продукції Apple) або Google Play (для пристроїв на Android).

Оскільки принципова позиція організаторів проекту «Каратєль» – це його доступність та безкоштовність для користувачів, фінансувати утримання проекту вирішили за рахунок відкритого благодійного збору коштів. Фінансові ресурси потрібні на оплату роботи координатора та юристів, що будуть писати скарги в установи та вирішувати юридичні питання, а також на супутні організаційні витрати,що буде відображено у відповідних звітах.

джерело: Всеукраїнський центр волонтерів People’s Project.com