2017 04 04 16:11:02

Капремонт обласної бібліотеки для юнацтва у Полтаві завершать за місяць

Протягом минулого року у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара проходив капітальний ремонт. Роботи, які не вдалося закінчити через погодні умови, продовжать у цьому році.

Сьогодні у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва відбулася виїзна нарада за участі заступника голови Полтавської ОДА Олега Пругла та начальника Управління капітального будівництва Тимофія Голбана. Її мета — перевірити стан виконаних робіт та визначити плани на майбутнє.

Один з важливих елементів ремонтних робіт — термомодернізація. У будівлі бібліотеки замінили крівлю, поставили метало-пластикові вікна та утеплили частину фасаду. Вже зараз завдяки проведеним роботам вдалося досягти 15% економії. А після закінчення ремонту цей показник досягне 20-25%.

— Звичайно, тепло і комфорт діток, які приходять до бібліотеки — це дуже важливо. Але ми маємо думати і про економічні показники. А тут термомодернізація теж грає дуже важливу роль, — розповів Тимофій Голбан.

У цьому році у бібліотеці продовжать ремонтні роботи. В УКБ планують завершити утеплення фасаду. Крім того, на другому поверсі, де вже відремонтували коридор і частину приміщень, планують провести роботи ще в одному залі. На цьому наголосив Олег Пругло.

Керівництво ОДА ставить розвиток освіти та культури одним зі своїх основних завдань. Як і роботу з молоддю загалом.

— Бібліотеки відіграють дуже важливу роль. Адже ті діти, які сьогодні читають поезію Франка чи прозу Оруелла, у майбутньому розбудовуватимуть нашу країну, — зазначив голова Полтавської ОДА Валерій Головко.

Під час наради представники підрядника пообіцяли завершити роботи вже за місяць. В.о. директора бібліотеки Марина Максименко розповідає, що модернізація будівлі дозволить привабити ще більше кількість людей: