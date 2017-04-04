Капремонт обласної бібліотеки для юнацтва у Полтаві завершать за місяць
Протягом минулого року у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара проходив капітальний ремонт. Роботи, які не вдалося закінчити через погодні умови, продовжать у цьому році.
Сьогодні у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва відбулася виїзна нарада за участі заступника голови Полтавської ОДА Олега Пругла та начальника Управління капітального будівництва Тимофія Голбана. Її мета — перевірити стан виконаних робіт та визначити плани на майбутнє.
Один з важливих елементів ремонтних робіт — термомодернізація. У будівлі бібліотеки замінили крівлю, поставили метало-пластикові вікна та утеплили частину фасаду. Вже зараз завдяки проведеним роботам вдалося досягти 15% економії. А після закінчення ремонту цей показник досягне 20-25%.
— Звичайно, тепло і комфорт діток, які приходять до бібліотеки — це дуже важливо. Але ми маємо думати і про економічні показники. А тут термомодернізація теж грає дуже важливу роль, — розповів Тимофій Голбан.
У цьому році у бібліотеці продовжать ремонтні роботи. В УКБ планують завершити утеплення фасаду. Крім того, на другому поверсі, де вже відремонтували коридор і частину приміщень, планують провести роботи ще в одному залі. На цьому наголосив Олег Пругло.
Керівництво ОДА ставить розвиток освіти та культури одним зі своїх основних завдань. Як і роботу з молоддю загалом.
— Бібліотеки відіграють дуже важливу роль. Адже ті діти, які сьогодні читають поезію Франка чи прозу Оруелла, у майбутньому розбудовуватимуть нашу країну, — зазначив голова Полтавської ОДА Валерій Головко.
Під час наради представники підрядника пообіцяли завершити роботи вже за місяць. В.о. директора бібліотеки Марина Максименко розповідає, що модернізація будівлі дозволить привабити ще більше кількість людей:
— Ми працюємо з молоддю, тому хочеться бути на вигляд молодими та сучасними. Крім цього, ми хочемо приваблювати ще більшу кількість людей. Погодьтеся, адже краще приходити до зручного та комфортного приміщення, де можна почувати себе як вдома.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:[email protected], тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+