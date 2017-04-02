2017 04 02 08:33:02

Кабмін вимагає скасувати абонплату за газ

На нараді Уряду розглянули питання абонплати за газ, і як це вплине на оплату за газ для українців.

Кабінет міністрів вимагає переглянути рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг щодо введення в дію абонентської плати за газ.

Про це йдеться у відеозверненні прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, оприлюдненому на його сторінці в Facebook.

Збільшення становить в середньому в розрахунках від 1,3 до 3 разів, особливо це стосується тих, хто живе в багатоквартирних будинках – заявив прем’єр.

«Ні я, ні Уряд це категорично не підтримуємо. Я тільки що розмовляв з представником комісії, яка встановила цю абонплату з 1 квітня. Хоча НКРЕ і не підпорядковується уряду і прем’єр-міністру, але я в понеділок направлю офіційне звернення. Вимагаю, щоб це рішення було переглянуто », – підсумував Гройсман.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і компослуг, затвердила розмір абонентської плати за підключення до системи газопостачання.