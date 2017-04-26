Хвилина мовчання, вручення нагород та 60 питань у порядку денному: стартувала 15 сесія Полтавської облради (ФОТО)

Сьогодні о 10 годині розпочалась 15 сесія Полтавської обласної ради сьомого скликання. На момент відкриття, у сесійній залі зареєструвалися 61 депутат обласної ради.

На початку засідання, голова обласної ради Олександр Біленький, з нагоди роковин аварії на Чорнобильській АЕС, висловив слова вдячності мужнім учасникам ліквідації наслідків аварії на атомній станції, та подякував тим, хто і надалі продовжує виконувати завдання у зоні відчудження.

Також, всі присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих у зоні АТО військовослужбовців з Полтавщини: 20-річного Антона Дзерина, який загинув 11 березня цього року поблизу Мар’їнки, старшого лейтенанта Романа Кондула із Семенівки, капітана Дмитра Мовчана із Кременчука та підполковника Євгена Волошина із Горішніх Плавнів, які загинули 26 березня внаслідок авіакатастрофи поблизу Краматорська, та Артура Латченка, бійця 72 ОМБр, який загинув 3 квітня у районі Авдіївки.

Уже традиційно, перед засіданням, відбулось вручення нагород. Зокрема, орденом «За мужність» (посмертно) відзначили бійця АТО Олександра Лукаша.

Загалом, сьогодні депутати планують розглянути близько 60 питань. Серед яких – внесення змін до Перспективного плану формування територій громад Полтавської області, про обласну програму “Бюджет участі Полтавської області на 2017-2020 роки”; про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік та інше.