Хто має право на соціальну стипендію у 2017 році

Новий порядок виплати стипендій вступив в силу з 1 січня 2017 року. Стипендіальний фонд України передбачає два види стипендій – соціальні (для соціально незахищених громадян, пільговиків) та академічні (за навчальні досягнення).

Право на соціальні стипендії мають студенти (курсанти), які не отримують академічних стипендій, не перебувають на повному державному забезпеченні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) ВНЗ, в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків) і не перебувають в академічній відпустці з числа:

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до п. 19 ч.1 ст.6 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та їх дітей; дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; дітей, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту; дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення АТО, бойових дій або збройних конфліктів; дітей шахтарів, які мають необхідний стаж підземної роботи або стали інвалідами I-II групи або загиблих в результаті нещасного випадку на виробництві; осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002р. № 218-IV; дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I – ІІІ групи; студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.