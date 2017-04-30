Ентузіасти створили альтернативну презентацію України до “Євробачення-2017”

Група ентузіастів створила альтернативну презентацію України до “Євробачення-2017”

Відео “Meet the real Ukraine” безкоштовно створила група телевізійників і у чесному промо поряд з кадрами видовищних пейзажів демонструються кадри війни.

“Ідеального світу не існує. Миру, де всі щасливі й усміхнені … Немає миру, в якому всі здорові. Де не кидають дітей. Де немає воєн і брехні … Так само, як і немає світу без краси, любові, щастя і правди … Світ, в якому є щось одне – нереальний і неповний. У ньому немає гармонії. Все, що однобоко – без гармонії. Все, що однобоко – неправдиво”, – йдеться у коментарі творців до відео.

Автором ідеї та режисером виступила Наталя Пятигін, і зняти свою версію відео вона вирішила, побачивши офіційне промо Києва до Євробачення з мером Віталієм Кличком.

Проект вийшов абсолютно безкоштовним.