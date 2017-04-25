Хробаки допоможуть людству перемогти пластик (ВІДЕО)

Хробаки допоможуть людству перемогти пластик

Гусениці воскової молі можуть рекордними темпами поїдати найнебезпечніший вид пластику – поліетилен.

Гусінь звичайної воскової молі, яка пожирає бджолині стільники у вуликах, допоможе людству вирішити проблему з утилізацією різних видів пластику і найнебезпечнішого з них – поліетилену. Комахи можуть його поїдати і спокійно перетравлювати, пише znaj.ua.

Про це повідомляє National Geographic. На Землі щороку накопичується близько 300 мільйонів тонн пластикового сміття. З ним не можуть впоратися мікроби і він залишається в недоторканому вигляді протягом десятків і сотень років. Частинки пластика потрапляють в океан і проникають в шлунки риб та птахів. Через це фауна масово гине.

“Ми з’ясували, що гусениці звичайних комах, великий воскової молі, можуть розкладати один з найстійкіших і хімічно міцних пластиків – поліетилен. Ми плануємо пристосувати їх для порятунку океанів і річок Землі від забруднення частками цих матеріалів. Це, правда, не означає, що тепер можна смітити, де завгодно “, – пояснила автор відкриття Федеріка Бертоккіні з іспанського університету Кантабрії.

Вона розповіла, що незвичайний раціон гусениць вона виявила, коли доглядала за бджолами в саду. Очищаючи вулики від шкідників, вона поклала їх в пластиковий пакет. Через пару годин вона побачила, що гусениці почали їсти поліетилен, замість воску. Вона перевірила своє спостереження в лабораторних умовах і воно підтвердилося.

Гусениці можуть їсти поліетилен з рекордною швидкістю. За півдня вони з’їдають 100 міліграм пакета. Дослідники вважають, що перетравлювати поліетилен їм допомагає особливий фермент. Він розщеплює його в етиленгліколь – токсичний для людини спирт. Аналогічні зв’язку присутні в основі бджолиного воску. Це і пояснює здатність гусениці їсти пластик.

Якщо вченим вдасться відшукати молекули, які допомагають розкладати пластик, то вони планують створити синтетичну їх версію. Її можна буде використовувати в переробці і очищенні Землі від пластикового сміття.