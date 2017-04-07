2017 04 07 09:40:49

“Гради”, гаубиці, “зенітки”, танки, БМП: ОБСЄ зафіксували велику кількість ворожого озброєння біля окупованого Луганська

Поблизу аеродрому в окупованому Луганську спостерігачі ОБСЄ зафіксували чотири реактивні системи залпового вогню “Град”. Окрім РСЗВ, спостерігачі зазначають про п’ять буксируваних гаубиць (2А65 Мста-Б, 152 мм), сім самохідних гаубиць (2С1 Гвоздика, 122 мм) та сім танків (Т-72), які були розташовані з порушенням ліній відведення.