“Гради”, гаубиці, “зенітки”, танки, БМП: ОБСЄ зафіксували велику кількість ворожого озброєння біля окупованого Луганська
Поблизу аеродрому в окупованому Луганську спостерігачі ОБСЄ зафіксували чотири реактивні системи залпового вогню “Град”. Окрім РСЗВ, спостерігачі зазначають про п’ять буксируваних гаубиць (2А65 Мста-Б, 152 мм), сім самохідних гаубиць (2С1 Гвоздика, 122 мм) та сім танків (Т-72), які були розташовані з порушенням ліній відведення.
Окрім того, у тому ж районі зафіксували 7 бойових машин піхоти (БМП-2), 13 бронетранспортерів (п’ять БТР-70, один БТР-80 і сім МТ-ЛБ, на одному з яких була встановлена зенітна установка), 6 вантажівок воєнного типу та щонайменше 35 чоловіків, одягнених у форму воєнного типу.
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