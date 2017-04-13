Готівку боржника можна стягувати без рішення суду

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 192 внесено зміни до Порядку стягнення готівки, яка належить платнику податків, у рахунок погашення його податкового боргу, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1244, з метою реалізації вимог ст. 95 Податкового кодексу.

Зазначеною статтею передбачено, зокрема, що у разі якщо податковий борг виник у результаті несплати грошового зобов’язання та/або пені, визначених платником податків у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу в установлені Кодексом строки, стягнення коштів за рахунок готівки, що належить такому платнику податків, та/або коштів з його рахунків у банках здійснюється за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу без звернення до суду.

При цьому обов’язковими умовами при застосуванні цієї норми є те, що:

 податковий борг виник в результаті несплати самостійно задекларованих платником податків грошових зобов’язань,

 сума такого податкового боргу перевищує 5 млн грн;

 відсутні зобов’язання держави щодо повернення такому платнику податків помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов’язань;

 податковий борг не сплачується протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку його сплати.

Затверджено форму рішення про стягнення готівки у рахунок погашення податкового боргу платника податків за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу без звернення до суду та форму Акта про вилучення готівки у рахунок погашення податкового боргу платника податків.

Відділ організації роботи Державної податкової інспекції у м. Полтаві