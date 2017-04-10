Головою суспільного мовлення став Зураб Аласанія

Зураба Аласанію обрали у другому турі голосування. За нього віддали голоси членів 10 Наглядової ради, 7 висловилися проти.

Водночас за Олега Наливайка, який також пройшов до другого туру конкурсу, проголосували 7 членів НСТУ, повідомляє “Укрінформ”.

Зазначимо, до участі в конкурсі на посаду голови правління ПАТ НСТУ було допущено 8 осіб: Зураб Аласанія; Роман Вибрановський; Юрій Дараган; Олександр Зорка; Олександр Зирін; Олександр Коваленко; Олег Наливайко; Марек Сіерант.

Наглядова рада суспільного мовлення 3 лютого 2017 року оголосила конкурс на зайняття вакантної посади голови правління ПАТ НСТУ, який має бути проведено не пізніше 13 квітня 2017 року.

Зураб Григорович Аласанія народився 3 січня 1965 року в м.Сухумі, Абхазька АРСР, Грузинська РСР. Український журналіст і медіаменеджер грузинського походження.

25 березня 2014 року призначений генеральним директором Національної телекомпанії України.

1 листопада 2016 року подав у відставку із займаної посади, за його словами, “у зв’язку з катастрофічною ситуацією з фінансуванням телерадіомовлення”. 2 листопада Кабінет міністрів України схвалив звільнення Державним комітетом телебачення і радіомовлення генерального директора Національної телекомпанії України (НТКУ), заступника голови організаційного комітету міжнародного конкурсу естрадної пісні Євробачення-2017 Зураба Аласанії.