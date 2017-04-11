Голова Полтавської ОДА підтримав ідею проведення українсько-шведського фестивалю сучасної поезії

10 квітня пройшла зустріч голови Полтавської ОДА Валерія Головка з письменником Сергієм Жаданом та видавцем Святославом Померанцевим. Його мета — щорічний українсько-шведський фестиваль сучасної поезії у Полтаві.

На заході був присутній і начальник управління культури Полтавської ОДА Геннадій Фасій.

Святослав Померанцев з 2010 року організовує у Чернівцях міжнародний фестиваль поезії Meridian Czernowitz. Це триденна культурна подія, яка збирає десятки українських та іноземних поетів, європейських журналістів та багато туристів. Опісля проведення фесту публікації про нього (і про місто у тому числі) з’являються у найвпливовіших німецькомовних виданнях, що допомагає творити бренд Чернівців.

Головні п’ять тез, на яких тримається фестиваль під керівництвом Померанцева:

1. Участь беруть поети країн, чиї культури вплинули на формування Чернівців: Німеччина, Румунія, Ізраїль, Україна.

2. Сюди приїздять відомі українські письменники: Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Юрко Іздрик, Ірена Карпа, Тарас Прохасько, Оксана Забужко.

3. Це триденна прогулянка містом із зупинками в місцях, які репрезентують Чернівці та дотичні до культур інших країн (загалом 17 локацій).

4. На фестиваль запрошують європейських журналістів, які приїздять і пишуть репортажі у великі видання Німеччини, Швейцарії, Австрії тощо.

5. Вірші іноземних авторів при декламації перекладаються українською, а українських поетів — іноземною.

Тому маючи таку технологію, Померанцев хоче поширити цю ідею. Вже зараз триває підготовка до подібного фестивалю у Луцьку. І ще одним містом, в якому видавець пропонує провести подібний проект — Полтава.

Meridian Poltava має перш за все стосуватися Швеції, оскільки у мешканців цієї країни є великий сантимент до Полтавської битви. За словами Померанцева, його шведський партнер уже попередньо переговорив з впливовими місцевими письменниками, журналістами і вони готові приїхати до нашого міста. Також до участі у фестивалі готові долучитися і двоє членів Нобелівського комітету з літератури.

— Маємо ще рік часу, — говорить Сергій Жадан. — У Чернівцях це перетворилося у справжній бренд міста. Коли говориш десь за кордоном «Чернівці» і люди, дотичні до культури кажуть: «Меридіан». Статті про цей фестиваль були у всіх основних німецькомовних газетах.

Жадан наголосив, що тут працюватимуть їхні полтавські колеги — незалежне мистецьке об’єднання «Magnum Opus».

— Те, що ми пропонуємо зайти сюди — це не культура заради культури, — пояснює Святослав Померанцев. — Це проект, який задовільнить всі можливі сектори: духовна складова, освітня сфера (школи, університети), міжнародний туризм, гордість містян за цей проект.

Померанцев говорить, що успішність фестивалю він оцінює за кількістю за якістю публікацій у іноземній пресі у країнах фокусу.

Голова Полтавської ОДА Валерій Головко підтримав ідею провести такий фестиваль у наступному році:

— Те, що стосується організації, то сідаємо оргкомітетом і відпрацьовуємо кожен свою ділянку. Часу у нас достатньо.

Він також зазначив, що сьогодні суспільству не вистачає позитиву.

Опісля зустрічі письменник Сергій Жадан провів у Полтавському краєзнавчому музеї поетичний вечір, який зібрав понад 300 мешканців міста.