Голова Новосанжарської РДА отримував нагороду «За оборону Донецького аеропорту»

Голова райдержадміністрації Сергій Бульбаха в числі своїх побратимів з 2 батальйону 93-ї окремої механізованої Харківської бригади відвідав Дніпро.

Він отримав нагороду – нагрудний знак за оборону Донецького аеропорту. ЇЇ вручив командира зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 93-ї ОМБР майор Зеленський.

Про це повідомили в Новосанжарській РДА.

Нагороди вручили на на території Музею АТО.

А ще на території музею зустрілися побратими, котрі пішли захищати Україну в першу хвилю мобілізації, пройшовши найважчі етапи антитерористичної операції.

Після урочистого шикування і нагородження АТОвці відвідали екскурсію зовнішньою і внутрішньою експозицією Музею АТО з символічною назвою «Битва за Дніпро»

Довідково: нагрудний знак «За оборону Донецького аеропорту» — недержавна загальноукраїнська відзнака з особливим статусом, започаткована з метою вшанування захисників Донецького аеропорту Всеукраїнською спілкою учасників бойових дій «Побратими України».



1 грудня 2015 року за рішенням спілки учасників бойових дій в АТО Закарпатської області «Побратими України» було започатковано цей нагрудний знак.

Нагрудним знаком нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, інших силових структур України, добровольці добровольчих батальйонів (громадяни України, іноземці та особи без громадянства), які зі зброєю в руках брали безпосередню участь в обороні Донецького аеропорту в період з 26 травня 2014 року по 21 січня 2015 року.